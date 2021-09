Palazzo Mosti, l’assessore Coppola: “Previste 26 nuove assunzioni” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutil’assessore Coppola comunica che nella prossima seduta della CFOEL, la Commissione Ministeriale deputata ad autorizzare i Piani del fabbisogno di Personale degli Enti in dissesto, che si terrà il 29 settembre p.v., sarà portato all’ordine del giorno per la relativa approvazione Il Piano del fabbisogno del Personale del Comune di Benevento. Spiega l’assessore: “Sono Previste n. 26 nuove assunzioni ( 12 dal Concorso Ripam per il quale stanno giungendo le comunicazioni dal FORMEZ di assegnazione delle sedi ai candidati vincitori, gli altri mediante concorsi pubblici che a breve saranno banditi per 3 assistenti sociali, 7 Istruttori amministrativi di cui 2 mediante verticalizzazione, 3 Vigili Urbani previa mobilità volontaria, n. 3 mediante chiamata al Centro per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuticomunica che nella prossima seduta della CFOEL, la Commissione Ministeriale deputata ad autorizzare i Piani del fabbisogno di Personale degli Enti in dissesto, che si terrà il 29 settembre p.v., sarà portato all’ordine del giorno per la relativa approvazione Il Piano del fabbisogno del Personale del Comune di Benevento. Spiega: “Sonon. 26( 12 dal Concorso Ripam per il quale stanno giungendo le comunicazioni dal FORMEZ di assegnazione delle sedi ai candidati vincitori, gli altri mediante concorsi pubblici che a breve saranno banditi per 3 assistenti sociali, 7 Istruttori amministrativi di cui 2 mediante verticalizzazione, 3 Vigili Urbani previa mobilità volontaria, n. 3 mediante chiamata al Centro per ...

