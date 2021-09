No Vax, l’Asl di Avellino sospende due operatori sanitari: Moscati quattro sotto la lente (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Due dipendenti dell’Asl di Avellino no vax hanno incassato la sospensione. Al momento ci sono altre 4 posizioni vagliate dalla commissione. Tra queste spiccano infermieri e di operatori sociosanitari in servizio all’Azienda ospedaliera Moscati che almeno fino all’altra settimana non avevano ancora fatto il vaccino contro il Covid-19. Le sospensioni sono state pubblicate sul albo pretorio, al vaglio la posizione di un OSS. Alla prima verifica sono finiti sotto la lente di ingrandimento 50 tra medici e paramedici in servizio negli ospedali della provincia di Avellino. Nelle prossime ore l’azienda ospedaliera di Contrada Amoretta potrebbe notificare i provvedimenti disciplinari all’albo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due dipendenti deldino vax hanno incassato la sospensione. Al momento ci sono altre 4 posizioni vagliate dalla commissione. Tra queste spiccano infermieri e disocioin servizio all’Azienda ospedalierache almeno fino all’altra settimana non avevano ancora fatto il vaccino contro il Covid-19. Le sospensioni sono state pubblicate sul albo pretorio, al vaglio la posizione di un OSS. Alla prima verifica sono finitiladi ingrandimento 50 tra medici e paramedici in servizio negli ospedali della provincia di. Nelle prossime ore l’azienda ospedaliera di Contrada Amoretta potrebbe notificare i provvedimenti disciplinari all’albo ...

