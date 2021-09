Napoli-Cagliari | prosegue la vendita dei biglietti | esaurite le curve superiori e ingresso gratis per gli Under 14

(Di venerdì 24 settembre 2021) Gli azzurri attendono ilal Maradona Domenica 26 settembre allo Stadio Diego Armando Maradona ore 20.45, andrà in scena, gara valevole per la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Neapolitanblues : E a @canale21 ci fanno sapere che a Cagliari e a Empoli fa freddo. Nel frattempo @TvLuna_Canale14 dava il Napoli pr… - NapoliNetwork : C'è un nuovo Topic! (Serie A - 6) Napoli - Cagliari [PREPARTITA] - Paroladeltifoso : Verso Napoli-Cagliari: ecco dove sarà visibile il match - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREZZI - Napoli-Cagliari, biglietti in vendita, esaurite le Curve superiori, ecco i dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREZZI - Napoli-Cagliari, biglietti in vendita, esaurite le Curve superiori, ecco i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

...6%), Torino (7,0%), Roma (5,3%),(3,9%), Brescia, Verona e Varese (2,5% ciascuna), e Genova (... seguita da Palermo, Torino, Milano,, Siracusa, Genova, Firenze, Livorno e Imperia. Le ...in casa con il, Milan a La Spezia e Juventus che ospita la Sampdoria. Comments commentsDopo la sconfitta casalinga contro l'Empoli, il Cagliari è pronto a una maxi rivoluzione: Mazzarri studia sei novità dal 1' contro il Napoli.Foggia, 24/09/2021 – (gazzettadelsud) Si svolgeranno in otto regioni, per un totale di 9 città (Roma, Milano, Pescara, Napoli, Foggia, Cagliari, Reggio Calabria, Catania e Siracusa), dal 30 settembre ...