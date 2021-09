Monitoraggio Iss | in calo incidenza dei contagi e indice Rt

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss

I dati del: in calo anche terapie intensive e ricoveri, nessuna Regione a rischio alto Coronavirus in Italia, cala ancora l'indice Rt - ora a 0,82 - e diminuisce anche l'incidenza settimanale a ...'In diminuzione - si legge nella bozza delsettimanale dell', il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (8.482 vs 10.655 della settimana precedente). La ...ROMA (ANSA) – Continuano a scendere l’incidenza dei casi di Covid in Italia e l’indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 1 – 14 settembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari ...Continuano a scendere l'incidenza dei casi di Covid in Italia e l'indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 1-14 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0, ...