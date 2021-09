Mondiali di calcio ogni due anni | anche l' Eca è contraria

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Mondialeduee non piùquattro? Un'idea che, oltre alla Uefa , non convince nemmeno l' Eca , che ha diffuso un comunicato nel quale critica aspramente la campagna con la quale la ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali calcio

Il Mondiale ogni due anni e non più ogni quattro? Un'idea che, oltre alla Uefa , non convince nemmeno l' Eca , che ha diffuso un comunicato nel quale critica aspramente la campagna con la quale la ...... ridurrebbero l'interesse e entrerebbero in conflitto con ilfemminile e giovanile - essendo ... 'Riforma calendari deve essere condivisa' leggi ancheogni due anni, le linee guida della ...Il nostro sarebbe un caso unico a livello mondiale, almeno nel calcio. La motivazione principale è quella dell'amore per la squadra e il desiderio di dare una stabilità che forse non c'è stata negli ...L'Associazione dei Club Europei si schiera con la Uefa: "Le proposte della Fifa porterebbero a un impatto diretto e distruttivo sul gioco dal punto di vista dei club, sia a livello nazionale che inter ...