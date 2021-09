Mattia | lavoro | a Valmontone successo per iniziativa passepartout

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “Con 457 presenze e 852 colloqui dil’, la due giorni gratuita organizzata al Palazzo Doria Pamphilj diper accompagnare l’incontro tra domanda e offerta disul territorio, si attesta come un” dichiara Eleonora, Presidente IX Commissionee Politiche giovanili in Consiglio Regionale del Lazio “Questa risposta è segno di un entusiasmo da parte dei giovani e delle aziende, ma soprattutto di un tessuto produttivo che sta rispondendo alle sfide della pandemia con coraggio e innovazione”. L’si è svolta nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre presso la sede di Porta Futuro Lazio a Palazzo Doria. Il Job day è ...

Advertising

Mattia_Lz : RT @matteosalvinimi: PD e Confindustria vogliono il ritorno al passato con la Legge Fornero, rubando anni di vita a milioni di lavoratori e… - Mattia_Lz : RT @sole24ore: Green Pass e accesso al luogo di lavoro, la conservazione dei dati si configura come trattamento illecito - Mattia_Lz : @GCerrinaFeroni @GPDP_IT A lavoro invece? - EugenioTontini : Mattia Santori candidato nel PD, vuole la tassa sulla seconda auto in famiglia. Puro comunismo. La cosa peggiore è… - Stoppa_Mattia : @gertha24310480 Io aspetto la bufera che verrà nel lavoro con paura, lo ammetto, ma anche con un 'andate affanculo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia lavoro

RomaDailyNews

... permetterà a coach Bradley di capire se ilfatto può già regalare risposte importanti. Il ...Bellini (63) 10. Carlo Canna (104) 9. Marcello Violi* (73) 8. Renato Giammarioli* (61) 7. ...... ringraziando lui e la scuderia per l'ottimoche svolgono ogni giorno". Dopo le recenti conferme, come detto, di Luca Innocenzi al Cassero e diZannori a La Mora, eccone quindi una ...MILANO – “Due anni di attesa. Di rispetto verso le istituzioni. Ora però non ci sono più ragioni. Il nostro lavoro è sempre più sottovalutato come parte integrante della società. Vogliamo rispetto.Roma - "Con 457 presenze e 852 colloqui di lavoro l'iniziativa Passepartout, la due giorni gratuita organizzata al Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone ...