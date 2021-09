“Ma che scherzo è?”. Star in the Star, la polemica dopo quella strana eliminazione (Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è pace per Star in the Star. Il programma di Ilary Blasi è finito al centro di una nuova polemica non proprio leggerissima. dopo l’addio di Elton John, alias Massimo Di Cataldo, altre due personaggi sono stati eliminati dal programma Si tratta di Patty Pravo, alias Gloria Guida e Paul McCartney, alias Ronn Moss. Due nomi che nessuno si aspettava di trovare sotto la maschera. La cosa curiosa è che proprio Ronn Moss è entrato in Star in the Star proprio nella seconda puntata e al termine della serata è stato ‘prontamente’ eliminato, perdendo lo spareggio contro il misterioso Zucchero. Solo un caso? Per qualcuno il gioco sarebbe stato “falsato” per poter avere l’artista americano solo ed esclusivamente per una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è pace perin the. Il programma di Ilary Blasi è finito al centro di una nuovanon proprio leggerissima.l’addio di Elton John, alias Massimo Di Cataldo, altre due personaggi sono stati eliminati dal programma Si tratta di Patty Pravo, alias Gloria Guida e Paul McCartney, alias Ronn Moss. Due nomi che nessuno si aspettava di trovare sotto la maschera. La cosa curiosa è che proprio Ronn Moss è entrato inin theproprio nella seconda puntata e al termine della serata è stato ‘prontamente’ eliminato, perdendo lo spareggio contro il misterioso Zucchero. Solo un caso? Per qualcuno il gioco sarebbe stato “falsato” per poter avere l’artista americano solo ed esclusivamente per una ...

