Kerem Bursin sulla fidanzata Hande Erçel | “Vorrei farlo con lei”

Kerem Bursin, attore protagonista di Love is the air, ospite di Verissimo ha dedicato un messaggio alla fidanzata: le parole Kerem Bursin (Screenshot)Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo, in onda sabato 25 settembre, ha intervistato Kerem Bursin, attore protagonista della soap opera di Canale 5 Love is in the air. Per l'attore turco che interpreta i panni di Serkan Bolat si tratta della prima intervista in un programma tv italiano. L'uomo ha parlato principalmente della sua relazione con l'attrice Hande Ercel. La coppia infatti sembra si sia innamorata proprio durante le riprese della soap. "Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente. Io invece voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto. La ...

