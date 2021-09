Elon Musk a Italian Tech Week: "L'energia solare è sottovalutata, può alimentare tutta la Terra" (Di venerdì 24 settembre 2021) L'inventore è stato ospite dell'Italian Tech Week a Torino, collegato dal Texas Quando si parla del futuro energetico della Terra, l'inventore miliardario Elon Musk ha le idee chiare: "Abbiamo l'energia solare, quella del vento, quella geotermica e idroelettrica, ma la gente dovrebbe essere più positiva sul nucleare. È una fonte sicura - almeno non dovremmo spegnere i reattori che già abbiamo, specie … Leggi su it.mashable (Di venerdì 24 settembre 2021) L'inventore è stato ospite dell'a Torino, collegato dal Texas Quando si parla del futuro energetico della, l'inventore miliardarioha le idee chiare: "Abbiamo l', quella del vento, quella geotermica e idroelettrica, ma la gente dovrebbe essere più positiva sul nucleare. È una fonte sicura - almeno non dovremmo spegnere i reattori che già abbiamo, specie …

