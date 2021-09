Draghi all' Onu | Un G20 su Afghanistan per evitare la catastrofe

(Di venerdì 24 settembre 2021) In un video messaggio all'assemblea ha sottolineato l'importanza del multilateralismo per vincere le grandi sfide dell'umanità: dalle pandemie al cambiamento climatico, alla povertà

... alla minaccia e'uso della forza. Si susseguono manifestazioni di piazza contro il Green Pass, c'è chi raccoglie firme per un referendum. Ma il governotira dritto, come se gli italiani ...Alessandra Severini Ora che lo spettro della pandemia si allontana l'Italia deve pensare alla crescita. Il presidente del Consiglio Marioparla'assemblea di Confindustria e lancia un appello a forze politiche e sociali per rilanciare insieme il paese. "Nessuno si tiri indietro" esorta il premier che chiede la disponibilità al ...In un video messaggio all'assemblea ha sottolineato l'importanza del multilateralismo per vincere le grandi sfide dell'umanità: dalle pandemie al cambiamento climatico, alla povertà ...L'annuncio arriva direttamente dal premier Mario Draghi: il G20 straordinario sull'Afghanistan si farà. «Aiuti umanitari, sicurezza ...