Covid, da lunedì nelle scuole abruzzesi i test molecolari per monitorare circolazione virus (Di venerdì 24 settembre 2021) L'Aquila - Partirà lunedì 27 settembre il monitoraggio della circolazione del virus Sars Cov2 su un campione di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in Abruzzo. Lo comunica l'Assessorato alla Salute, dopo la condivisione del protocollo operativo (elaborato dal Dipartimento regionale Sanità, che coordina anche la raccolta ed elaborazione dei dati) che sarà ora recepito con specifica Ordinanza del Presidente della Regione. L'iniziativa – coordinata dal Ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità - coinvolgerà complessivamente 1142 studenti, di età compresa tra 6 e 14 anni, che ogni 15 giorni saranno sottoposti a test attraverso tampone salivare molecolare. Le scuole "sentinella" individuate nell'ambito del piano nazionale, che comprende un campione di 55mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Alta Badia: Sciare con gusto insieme ai migliori chef emergenti ... dettate dalle norme anti Covid - 19. SUNRISA: SCIARE ALL'ALBA SU PISTE ANCORA VERGINI, PRIMA DI ... Lunedì 20 dicembre gli impianti di risalita dell'altipiano dell'Alta Badia, aprono i battenti già all'...

Discoteche, dal Cts un nuovo stop alle riaperture. Gelo con il ministro Giorgetti ... dopo che lunedì il Comitato ha praticamente snobbato il quesito con cui il ministro invitava gli ... secondo l'associazione, mille sui tremila attivi prima del Covid. Ma per ripartire gli imprenditori ...

