Concerti e spettacoli, la grande ipocrisia. Gli organizzatori di live firmano un manifesto comune a Draghi: “Capienza piena come negli altri Paesi o sarà sciagura. Vogliamo un piano entro il 31 ottobre” (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono ore concitate per tutto il settore dello spettacolo mentre le agenzie live italiane sono sul piede di guerra: “Settore fermo, siamo a rischio sciagura”. Oggi nel pomeriggio i promoter incontreranno la stampa con un appuntamento simbolico allo Stadio San Siro di Milano, sede storica dei più grandi eventi musicali, per “comunicazioni urgenti e importanti”. E proprio stamattina è stato pubblicato su alcuni quotidiani un grande manifesto con un appello “per sollecitare una posizione chiara e risolutiva per la sopravvivenza e il rilancio del settore della musica live nel nostro Paese, indirizzato” al premier Draghi e i ministri di Sanità, Cultura, Lavoro e Sviluppo economico per allentare i protocolli per i Concerti dal vivo, consentendo le capienze al 100%, senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono ore concitate per tutto il settore dello spettacolo mentre le agenzieitaliane sono sul piede di guerra: “Settore fermo, siamo a rischio”. Oggi nel pomeriggio i promoter incontreranno la stampa con un appuntamento simbolico allo Stadio San Siro di Milano, sede storica dei più grandi eventi musicali, per “comunicazioni urgenti e importanti”. E proprio stamattina è stato pubblicato su alcuni quotidiani uncon un appello “per sollecitare una posizione chiara e risolutiva per la sopravvivenza e il rilancio del settore della musicanel nostro Paese, indirizzato” al premiere i ministri di Sanità, Cultura, Lavoro e Sviluppo economico per allentare i protocolli per idal vivo, consentendo le capienze al 100%, senza ...

Advertising

MattiaBriga : Spiegatemi perché i tour di propaganda elettorale sì, e i tour di concerti no. Per quello che ho visto quest’estate… - RobertoBolle : Oggi sulla stampa nazionale un appello per salvare la musica dal vivo, concerti, spettacoli. Un grido d’aiuto che a… - stebellentani : Spettacoli dal vivo e concerti al 100% in Austria Belgio Canada Danimarca Francia Inghilterra Israele Lettonia Litu… - cocchi2a : RT @Patty66509580: Concerti e spettacoli, la grande ipocrisia. Gli organizzatori di live firmano un manifesto comune a Draghi: “Capienza pi… - cercandocasae : RT @stebellentani: Spettacoli dal vivo e concerti al 100% in Austria Belgio Canada Danimarca Francia Inghilterra Israele Lettonia Lituania… -