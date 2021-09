Cina punta dito contro le criptovalute, illegali tutte le transazioni (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – La banca centrale cinese rinnova la sua contrarietà nei confronti delle criptovalute definendo “illegali” le transazioni adottate con le valute digitali ed invita pertanto a bloccarle e vietarle. Il pugno duro della People’s Bank of China non è nuovo. Già lo scorso maggio la Pboc aveva bloccato il mining delle criptovalute provocando ribassi a raffica sul mercato. Anche stavolta le dichiarazioni della banca centrale cinese mettono sotto pressione le quotazioni delle criptovalute: il Bitcoin sta lasciando sul campo il 3,62% a 42.367,8 dollari, mentre Ethereum cede il 7,44% a 2.880,08 dollari.Si tratta dell’ennesimo colpo per il mercato delle criptovalute dopo la caduta libera dei giorni scorsi sulla possibile stretta normativastatunitense. A pesare è anche la prospettiva ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – La banca centrale cinese rinnova la sua contrarietà nei confronti delledefinendo “” leadottate con le valute digitali ed invita pertanto a bloccarle e vietarle. Il pugno duro della People’s Bank of China non è nuovo. Già lo scorso maggio la Pboc aveva bloccato il mining delleprovocando ribassi a raffica sul mercato. Anche stavolta le dichiarazioni della banca centrale cinese mettono sotto pressione le quotazioni delle: il Bitcoin sta lasciando sul campo il 3,62% a 42.367,8 dollari, mentre Ethereum cede il 7,44% a 2.880,08 dollari.Si tratta dell’ennesimo colpo per il mercato delledopo la caduta libera dei giorni scorsi sulla possibile stretta normativastatunitense. A pesare è anche la prospettiva ...

Huawei Connect 2021, l'innovazione passa per la digitalizzazione ... 5 summit e 66 sessioni di approfondimento, con oltre 200 relatori , tra cui figure di punta del ... Il suo framework MindSpore è diventato il principale framework di elaborazione IA in Cina. Nel ...

