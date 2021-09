Alitalia, lavoratori in protesta, Roma-Fiumicino nuovamente bloccata (Di venerdì 24 settembre 2021) Fiumicino – Non si fermano le proteste dei lavoratori Alitalia dell’aeroporto di Fiumicino che, a seguito della rottura della trattativa con Ita sul contratto e sulla Cigs e in concomitanza con lo sciopero del trasporto aereo indetto per venerdì 24 settembre, hanno nuovamente bloccato l’autostrada Roma-Fiumicino. Una parte dei manifestanti di Alitalia, dopo essere passati davanti ai terminal dell’aeroporto di Fiumicino, si è infatti diretta verso l’autostrada Roma-Fiumicino, ostacolando la circolazione in direzione dell’aeroporto. La Polizia, che li sta presidiando a vista, sta ora tentando di deviare il corteo. Centinaia i manifestanti che hanno invaso la strada, intonando cori e sorreggendo manifesti ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021)– Non si fermano le proteste deidell’aeroporto diche, a seguito della rottura della trattativa con Ita sul contratto e sulla Cigs e in concomitanza con lo sciopero del trasporto aereo indetto per venerdì 24 settembre, hannobloccato l’autostrada. Una parte dei manifestanti di, dopo essere passati davanti ai terminal dell’aeroporto di, si è infatti diretta verso l’autostrada, ostacolando la circolazione in direzione dell’aeroporto. La Polizia, che li sta presidiando a vista, sta ora tentando di deviare il corteo. Centinaia i manifestanti che hanno invaso la strada, intonando cori e sorreggendo manifesti ...

