Alba Parietti interpreta i Maneskin a Tale e Quale Show: la vita tra grandi amori della showgirl (Di venerdì 24 settembre 2021) La Showgirl si sta rilanciando in chiave televisiva con l'apparizione a Tale e Quale Show anche se le sue alterne doti canore l'hanno già rilegata in fondo alla classifica della prima puntata del programma. Alba Parietti è tornata così con forza sotto la luce dei riflettori con il suo carattere pungente e spigoloso che si è sposato bene con l'interpretazione di Loredana Berté, quantomeno nei modi e nei gesti. Questa sera dovrà calarsi nei panni di Damiano dei Maneskin, non proprio una semplice operazione. La nota Showgirl torinese saprà sicuramente farsi valere e farà parlare di sé come accaduto nell'altro Talent Ballando con le Stelle e come spesso si è verificato durante la sua ...

trash_italiano : Oggi sereni come Alba Parietti. #TaleEQualeShow - zazoomblog : Alba Parietti interpreta i Maneskin a Tale e Quale Show: la vita tra grandi amori della showgirl - #Parietti… - ariannaeskin : Oggi a Tale e Quale Alba Parietti interpretera' i @thisismaneskin, in particolare @daviddamiano99...io c'ho paura... - cortomusoo : comunque stasera vivo per alba parietti che deve interpretare damiano dei maneskin #taleequaleshow - zazoomblog : Alba Parietti la confessione inaspettata: “Mi fa impazzire” - #Parietti #confessione #inaspettata: -