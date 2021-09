Afghanistan: Draghi all'Onu, 'Italia prepara vertice G20 straordinario' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - In Afghanistan “l'Italia si è immediatamente attivata per favorire il più ampio coordinamento fra i principali attori globali e regionali. Come Presidenza di turno, abbiamo messo a disposizione la piattaforma del G20, per sua natura ampia ed inclusiva. Abbiamo promosso una riunione dei Ministri degli Esteri, in preparazione del vertice straordinario che si concentrerà sui temi dell'aiuto umanitario, della sicurezza e dei diritti umani”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e confermando che il G20 straordinario sulla crisi afghana si farà. “La situazione umanitaria in Afghanistan è la più immediata e condivisa preoccupazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - In“l'si è immediatamente attivata per favorire il più ampio coordinamento fra i principali attori globali e regionali. Come Presidenza di turno, abbiamo messo a disposizione la piattaforma del G20, per sua natura ampia ed inclusiva. Abbiamo promosso una riunione dei Ministri degli Esteri, inzione delche si concentrerà sui temi dell'aiuto umanitario, della sicurezza e dei diritti umani”. Così il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e confermando che il G20sulla crisi afghana si farà. “La situazione umanitaria inè la più immediata e condivisa preoccupazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Draghi Sì al G20 straordinario, al centro donne e diritti la Repubblica Afghanistan: Draghi all'Onu, governo non inclusivo, dimostri con fatti non parole Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “La crisi afghana – rimarca il presidente del Consiglio - deve ...

