Afghanistan | Draghi all' Onu | ' evitare torni a essere minaccia sicurezza internazionale'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Nell'ultimo anno si sono riproposte importanti questioni riguardanti la pace e la sicurezza La principale è l'Afghanistan, dove abbiamo davanti il rischio di una catastrofe sociale e civile. Dobbiamo evitare che il Paese torni ad essere una minaccia per la sicurezza internazionale. Mi riferisco in particolare alla presenza in territorio afghano di gruppi affiliati ad Al-Qaeda e Daesh". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "La comunità internazionale – esorta il presidente del Consiglio – deve collaborare con efficacia, a partire dallo scambio di informazioni. L'Italia è da tempo impegnata nelle ...

