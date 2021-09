X Factor 2021, continuano le Selezioni su Sky Uno e NOW (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l’ottima partenza della scorsa settimana che ha visto emergere i primi sorprendenti talenti, arriva giovedì 23 settembre su Sky e NOW il secondo appuntamento con le Audition di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle.L’esordio televisivo dello show di Sky prodotto da Fremantle - su Sky Uno/+1, in simulcast su TV8 e on demand - ha totalizzato 1.324.921 spettatori medi con una share del 5,75% circa. Nel... Leggi su digital-news (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l’ottima partenza della scorsa settimana che ha visto emergere i primi sorprendenti talenti, arriva giovedì 23 settembre su Sky e NOW il secondo appuntamento con le Audition di X, lo show di Sky prodotto da Fremantle.L’esordio televisivo dello show di Sky prodotto da Fremantle - su Sky Uno/+1, in simulcast su TV8 e on demand - ha totalizzato 1.324.921 spettatori medi con una share del 5,75% circa. Nel...

