Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Snobbata da Un Cavaliere! (Di giovedì 23 settembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: un cavaliere si presenta contemporaneamente per Gemma e Isabella, ma scoppia un litigio anche in questo caso. Intanto Ilaria inizia a frequentare entrambi i tronisti… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, sono tornate protagoniste Gemma e Isabella, per cui è arrivato un nuovo pretendente. Si è parlato anche del Trono Classico e dei tronisti che stanno avviando le prime frequentazioni. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ilaria frequenta Joele e Matteo! La Puntata si è aperta con il confronto tra Biagio e Sara. Quest’ultima ha ribadito ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 23 settembre 2021)di: un cavaliere si presenta contemporaneamente pere Isabella, ma scoppia un litigio anche in questo caso. Intanto Ilaria inizia a frequentare entrambi i tronisti… Nellaquotidiana di, sono tornate protagonistee Isabella, per cui è arrivato un nuovo pretendente. Si è parlato anche del Trono Classico e dei tronisti che stanno avviando le prime frequentazioni. Ecco che cosa è successo nelladidi: Ilaria frequenta Joele e Matteo! Lasi è aperta con il confronto tra Biagio e Sara. Quest’ultima ha ribadito ...

