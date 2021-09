Ultime Notizie Roma del 23-09-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura all’assemblea di Confindustria il premier Mario Draghi auspica un fatto economico produttivo e sociale del paese a crescita che abbiamo davanti a un rimbalzo legate alla forza del prodotto interno lordo registrata l’anno scorso dice draghi Nel 2020 l’economia italiana si è contratta del 8,9% una delle recensioni più profonde d’Europa era Dunque inevitabile che la riapertura si accompagnasse una accelerazione dell’attività partita per il governo e per tutto il sistema produttivo alle parti sociali e fare in modo di questa ripresa aggiunge il premio sia duratura è sostenibile il Presidente del Consiglio ha anche tenuto a precisare che il governo non intende aumentare le tasse in questo momento concludi i soldi si danno e non si prendono quindi la ...