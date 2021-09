UFFICIALE – Biglietti gratis agli under 14 | la lista dei match

Advertising

tuttonapoli : UFFICIALE - Biglietti gratis Under 14: Cagliari e Spartak tra le gare scelte, i dettagli - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Europa League, Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vend… - finevline91 : oggi ero davvero molto tentata di iniziare a cercare seriamente due biglietti per harry ma poi ho pensato che se po… - SeEarn : UFFICIALE - NAPOLI-SPARTAK MOSCA, BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 23 ALLE 12 #Ufficiale… - NCN_it : UFFICIALE - NAPOLI-SPARTAK MOSCA, BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 23 ALLE 12 #Ufficiale… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Biglietti

Torino FC

per accedere al campo gara saranno in vendita i giorni della manfiestazione: li si ... A breve si potranno trovare sul sito internetdella manifestazione altre informazioni legate ...Il Como ha comunicato attraverso il proprio sitoche a partire da oggi saranno in vendita iper la gara Como " Benevento, valida per la sesta giornata di SerieBKT e in programma sabato 25 settembre alle ore 14:00. Per quanto ...La SSC Napoli ha reso note le gare per le quali saranno a disposizione gli accessi gratuiti agli under 14. Gli under 14 accompagnati potranno accedere, ...La SSCNapoli ha comunicato sul proprio sito le gare in cui è possibile il rilascio degli ingressi gratis per i minori di 14 anni accompagnati.