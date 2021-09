TUDUM | nel programma trailer e contenuti esclusivi di The Witcher | Cowboy Bebop e Don' t Look Up

(Di giovedì 23 settembre 2021) Netflix ha annunciato i dettagli deldell'eventoconin anteprima di Emily in Paris, The, Don'tUp e Bridgerton. Netflix ha svelato i dettagli dellazione di, l'evento in streaming insabato 25 settembre che regalerà moltiin anteprima di titoli molto popolari e attesi come The, Bridgerton e Don'tUp. A partire dalle ore 18 i fan potranno seguire l'appuntamento live sui canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook. Lilly Singh presenterà la prima ora dell'evento, durante la quale saranno trasmesse una ...

Oltre a Megan Fox e Sydney Sweeney, nel cast troviamo altri attori come Raúl Castillo, Alfie Allen. Netflix ha reso noto il programma di Tudum, il primo evento globale per i fan di Sabato 25 Settembre 2021. La programmazione si suddivide in tre blocchi da un'ora, ognuno dei quali presentato da una s...