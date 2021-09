Tra Can Yaman e Francesca Chillemi è un gioco di puntualità e regali (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono iniziate le riprese di Viola come il mare e sul profilo Instagram, Can Yaman mostra il rapporto serena con Francesca Chillemi, giocando Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti di “Viola come il mare”, la nuova fiction in cui l’attore turco per la prima volta reciterà in italiano in località italiane. È un momento importante a livello lavorativo per Can Yaman che non dimentica di portare sul set l’ironia, il buon umore e la voglia di giocare. In questi giorni, i due attori e il cast si sono dedicati alla lettura dei copioni, scoprendo così i loro personaggi tra caratteristiche e personalità. È un passaggio fondamentale per gli attori che così si conoscono meglio tra loro e instaurano un rapporto necessario per le prossime settimane di lavorazione sul ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono iniziate le riprese di Viola come il mare e sul profilo Instagram, Canmostra il rapporto serena con, giocando Cansono i protagonisti di “Viola come il mare”, la nuova fiction in cui l’attore turco per la prima volta reciterà in italiano in località italiane. È un momento importante a livello lavorativo per Canche non dimentica di portare sul set l’ironia, il buon umore e la voglia di giocare. In questi giorni, i due attori e il cast si sono dedicati alla lettura dei copioni, scoprendo così i loro personaggi tra caratteristiche e personalità. È un passaggio fondamentale per gli attori che così si conoscono meglio tra loro e instaurano un rapporto necessario per le prossime settimane di lavorazione sul ...

