Torino-Lazio | Juric | “Vogliamo fare grande partita Brekalo? A tutti serve continuità”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Arriviamo da due vittorie, che ci servivano per prendere fiducia.di nuovo una grandissima. L’abbiamo impostata allo stesso modo di sempre, poi è chiaro che loro hanno grandi giocatori dal punto di vista dinamico, fisico e tecnico”. Così Ivana pochi minuti dal fischio d’inizio di, sfida valida per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico dei granata poi prosegue, ai microfoni di Sky: “hanno bisogno die dibene, sono tanti giocatori che arrivano da situazioni non ideali. Pjaca parte dalla panchina, poi vediamo. Abbiamo perso Praet che si sta dimostrando importanti con noi. I cambi possono essere decisivi”. SportFace.

Si chiude oggi il turno infrasettimanale del campionato di serie A con Sampdoria - Napoli ealle 18.30, poi in serata Roma - Udinese , 20.45. La quinta giornata di campionato si era aperta martedì con il pari del Bologna contro il Genoa per 2 - 2, seguito dai successi di ...SEGUI LA DIRETTA DI, le formazioni ufficiali(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Aina, Mandragora, Pobega; Brekalo, Linetty; ...Domenica il derby della capitale che ha portato l'allenatore a fare scelte diverse proprio in vista della sfida con la Roma.PRIMO TEMPO Inizia in questo momento la sfida, primo pallone mosso dal Torino. Minuto di silenzio in ricordo di Romano Fogli, ex calciatore granata. Scendono in campo le due squadre per ...