Tifosi della Samp contro Fabian Ruiz: il gesto (Di giovedì 23 settembre 2021) Si è concluso da poco il primo tempo di Sampdoria-Napoli con gli azzurri che sono in vantaggio di due reti grazie ai gol di Osimhen e Fabian Ruiz. Proprio lo spagnolo, dopo la sua rete, ha esultato zittendo i Tifosi doriani. Gli ultras della Samp non hanno per nulla gradito questo gesto e hanno iniziato a insultare il centrocampista azzurro. Tanti cori offensivi indirizzati a Fabian che per il momento ha fatto finta di non sentire nulla.

