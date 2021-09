Terza dose, ecco chi dovrebbe farla secondo l’Aifa (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco ha stilato una lista di farmaci per aiutare pazienti e medici. Chi assume i farmaci elencati dovrebbe fare la Terza dose del vaccino anti-Covid. Non è però da sottovalutare il quadro clinico complessivo del paziente. A chi spetta la Terza dose Dopo il via libera di Cts, Aifa e Iss è partita la somministrazione della Terza dose, o meglio della dose addizionale. Non si tratta infatti di un semplice richiamo, ma va somministrata a chi, al completamento del ciclo vaccinale, ha avuto una riposta immunitaria debole e poco duratura. Per ora la Terza dose è somministrata a persone immunodepresse, a chi ha subito un trapianto e ai malati oncologici. Quando questi soggetti avranno completato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco ha stilato una lista di farmaci per aiutare pazienti e medici. Chi assume i farmaci elencatifare ladel vaccino anti-Covid. Non è però da sottovalutare il quadro clinico complessivo del paziente. A chi spetta laDopo il via libera di Cts, Aifa e Iss è partita la somministrazione della, o meglio dellaaddizionale. Non si tratta infatti di un semplice richiamo, ma va somministrata a chi, al completamento del ciclo vaccinale, ha avuto una riposta immunitaria debole e poco duratura. Per ora laè somministrata a persone immunodepresse, a chi ha subito un trapianto e ai malati oncologici. Quando questi soggetti avranno completato ...

