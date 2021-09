Su L’Equipe la moda degli arbitri di rugby che entrano nelle staff dei club perché così guadagnano di più

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 settembre 2021) Aumenta sempre più il numero diche, nel mondo del, lasciano la carriera di direttori di gara eda far parte dellodei, dove le loro competenze sono più ricercate e anche meglio retribuite. Una circostanza non del tutto nuova, se si pensa ad esempio a Pierre Berbizier, che nei primi anni ’90 invitò l’arbitro internazionale Patrick Robin a collaborare con lui per capire meglio le regole del gioco e come lottare contro l’indisciplina cronica. Il “trasferimento ” più clamoroso è stato quello di Alexandre Ruiz, lo scorso maggio, un arbitro 34enne che nel fiore della sua carriera ha deciso di mettersi a disposizione dellodel Montpellier. Oppure Jérôme Garcès che si è unito ai Bleus, o ancora l’ex arbitro internazionale Glen Jackson, che è entrato ...