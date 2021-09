Sampdoria Napoli 0-2 LIVE | gol di Fabian Ruiz | Audero non arriva

(Di giovedì 23 settembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 3? Occasione per Caputo – L’attaccante dellasi invola verso la porta e viene fermato bene da Ospina. Si alza la bandierina del fuorigioco 6? Occasione per Osimhen – Insigne legge la giocata dell’attaccante delchiude lo specchio 10? Gol Osimhen – Pallone recuperato in fase difensiva ...

Problemi per Dazn , per la piattaforma streaming nella trasmissione delle partite di Serie A . Alcuni utentii che si sono connessi per assistere ae Lazio - Torino - le due partite in programma alle 18,30 - hanno trovato una brutta sorpresa. In homepage in tantissimi hanno visto campeggiare una scritta che segnala la presenza ...Ancora problemi per Dazn questo pomeriggio. Molti abbonati non riescono ad accedere al servizio per guardaree Torino - Lazio , le due partite in programma alle 18.30 di oggi: su smart tv e anche da smartphone, il messaggio di errore è il seguente. 'Siamo spiacenti, al momento questa ...Ecco le formazioni ufficiali. SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. Roberto D'Aversa NAPOLI (4-2-3-1): ...35' Candreva! Dopo un’azione prolungata sul lato destro dell’area di rigore, prova il tiro in corsa dai 18 metri, ma il pallone esce di poco sopra la traversa. 19' Samp vicinissima al pareggio: Ospina ...