Rugby | Top10 | accordo con Raisport per il 2021 22 | in diretta in chiaro ed in streaming

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Peroni Top10 torna in chiaro ed in diretta, dalla Stagione Sportiva 2021/22, grazie all'accordo tra la Federazione Italiana Rugby e Rai Sport. In base all'accordo con l'emittente di stato ogni weekend di gara offrirà agli appassionati italiani il più importante incontro di giornata, con le finestre del prime-time di venerdì o della domenica alle ore 11 identificate per le dirette su Raisport, sul sito Raisport.rai.it e su RaiPlay. Primo appuntamento venerdì 24 settembre dalle 20.45 con il big-match tra Transvecta Calvisano e Fiamme Oro Rugby, mentre il secondo turno - l'1 ottobre sempre in prima serata - porterà l'occhio delle telecamere allo "Zaffanella" di Viadana per la sfida tra i ...

