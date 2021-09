Report Gimbe, in Sicilia in calo nuovi positivi al Covid (Di giovedì 23 settembre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia nella settimana dal 15 al 21 settembre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (419) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-27,9%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (17%) mentre sono sotto soglia Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 23 settembre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Innella settimana dal 15 al 21 settembre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmenteper 100.000 abitanti (419) e si evidenzia una diminuzione deicasi (-27,9%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (17%) mentre sono sotto soglia

