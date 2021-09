Razzismo, Lukaku: “Inginocchiarsi non è abbastanza, bisogna agire” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Inginocchiarsi prima delle partite? Non basta, bisogna agire“. A dirlo è Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, tra i personaggi più attivi nella lotta al Razzismo. Il belga ha parlato alla Cnn in occasione dell’evento ‘No To hate’ organizzato dal club londinese: “bisogna prendere posizione. Nonostante le varie iniziative come l’inginocchiamento veniamo comunque insultati per il colore della pelle. A mio avviso tutti i capitani delle squadre ed altri giocatori importanti dovrebbero incontrare il Ceo di Instagram, ma anche rappresentati del governo e della federcalcio. Sarebbe importante sedersi tutti allo stesso tavolo e decidere come comportarsi. Reputo fondamentale mettere in chiaro che certi comportamenti non possano più essere tollerati. E’ tempo di agire“. ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “prima delle partite? Non basta,“. A dirlo è Romelu, attaccante del Chelsea, tra i personaggi più attivi nella lotta al. Il belga ha parlato alla Cnn in occasione dell’evento ‘No To hate’ organizzato dal club londinese: “prendere posizione. Nonostante le varie iniziative come l’inginocchiamento veniamo comunque insultati per il colore della pelle. A mio avviso tutti i capitani delle squadre ed altri giocatori importanti dovrebbero incontrare il Ceo di Instagram, ma anche rappresentati del governo e della federcalcio. Sarebbe importante sedersi tutti allo stesso tavolo e decidere come comportarsi. Reputo fondamentale mettere in chiaro che certi comportamenti non possano più essere tollerati. E’ tempo di“. ...

