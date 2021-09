Pressione del sangue, valori a 60 anni (Di giovedì 23 settembre 2021) Tenere sotto controllo la Pressione del sangue è molto importante dopo i 60 anni, così da assicurare benessere al cuore e allo stesso corpo: ecco i valori di riferimento Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) Tenere sotto controllo ladelè molto importante dopo i 60, così da assicurare benessere al cuore e allo stesso corpo: ecco idi riferimento

Advertising

S7efy : RT @AzzoJacopo: E mi ero dimenticato che pure il corner del terzo gol nasce da Chiesa, che va bene in pressione sul terzino dello Spezia, g… - SeryGeodo : @yoonstouch Io facevo la soccorritrice ora non più per via del lavoro. Il mio primo servizio è stato un signore con… - Barcellonameteo : Aggiornamenti dati meteo stazione: Ultimo aggiornamento del 23/09/2021 alle 12:27 - Temperatura 26.7 C - Pioggia 0.… - ParmeshSriv : RT @90ordnasselA: “La famiglia Zhang sotto pressione da un lato dai debiti contratti in Cina nella vicenda Evergrande e dall’altra sotto il… - gioalbarosa : RT @danyalistanbul: Con un mio commento sulla vendita al Marocco del primo drone Bayraktar Tb2 da parte della Turchia, operazione che conse… -