Ondata di firme per il referendum per l’Eutanasia legale: oltre 1 milione (Di giovedì 23 settembre 2021) La raccolta firme per il referendum Eutanasia legale supera quota un milione, a due settimane dalla consegna delle firme in Corte di Cassazione, prevista l’8 ottobre. A farlo sapere è l’associazione Luca Coscioni: l’obiettivo delle 500mila firme necessarie per il deposito «è stato dunque raddoppiato»: di quel milione, 640.621 sono firme cartacee raccolte ai tavoli in tutta Italia e 372mila sono invece state raccolte online con firma digitale. «Un risultato straordinario che arriva esattamente 15 anni dopo la lettera di Piergiorgio Welby al presidente Giorgio Napolitano per chiedere l’Eutanasia», commenta Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni. «Io non sono né un malinconico né un maniaco depresso – morire mi fa ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) La raccoltaper ilEutanasiasupera quota un, a due settimane dalla consegna dellein Corte di Cassazione, prevista l’8 ottobre. A farlo sapere è l’associazione Luca Coscioni: l’obiettivo delle 500milanecessarie per il deposito «è stato dunque raddoppiato»: di quel, 640.621 sonocartacee raccolte ai tavoli in tutta Italia e 372mila sono invece state raccolte online con firma digitale. «Un risultato straordinario che arriva esattamente 15 anni dopo la lettera di Piergiorgio Welby al presidente Giorgio Napolitano per chiedere», commenta Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni. «Io non sono né un malinconico né un maniaco depresso – morire mi fa ...

