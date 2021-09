Napoli | la probabile formazione di questa sera

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ildi Spalletti vuole continuare con questo magico momento e lo vuole fare vincendo a Genova contro la Sampdoria che sta vivendo un buon momento. Gli Azzurri, non dovrebbero fare turnover infattidovrebbe essere la: (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Zambo Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. Qualche dubbio in attacco dove potrebbe giocare Politano al posto di Lozano, mentre dietro c’è Manolas che scalpita. LEGGI ANCHE: Milan, infortuni di Ibrahimovic e Giroud: la situazione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

...la squadra di Mourinho ospita i bianconeri di Gotti reduci dal poker incassato dalnel ... ROMA (4 - 2 - 3 - 1)formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; ...... ' Dries Mertens sta meglio, sta persino bene e lotta assieme al, nelle sedute di ...tabelle di marcia dello staff medico sono state rispettate con precisione assoluta e tra Cagliari () ...La partita Sampdoria – Napoli . Sarà un’esclusiva DAZN, detentore dei diritti di 10 partite su 10 per ogni giornata di Serie A, di cui 3 in co-esclusiva con Sky Sport. La gara sarà visibile in streami ...Le ultime notizie di SkySport, riportano le probabili formazioni di Napoli e Sampdoria, in vista del match di stasera al Ferraris ...