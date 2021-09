Napoli | finalmente torna un big | Spalletti sorride

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera, ilvuole continuare a vincere e non fermare questo magico momento ma lo dovrà fare ancora senza Mertens. Il belga sta ancora recuperando dall’infortunio ma potrebbe farcela per la partita contro il Cagliari. Se così non dovesse essere, lo rivedremo direttamente in Europa League. Stasera dunque,si dovrà affidare ai soliti noti: Osimhen davanti e Insigne sulla sinistra con ballottaggio a destra tra Politano e Lozano, con il messicano favorito. Sulla trequarti dovrebbe esserci Zielinski. LEGGI ANCHE: Barcellona, Laporta rassicura i tifosi: le sue parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.