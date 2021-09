Milan-Venezia, l’11 titolare è il più giovane schierato da una squadra di A (Di giovedì 23 settembre 2021) La squadra titolare schierata da Stefano Pioli in occasione di Milan-Venezia è la più giovane registrata fino ad ora in questa Serie A Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 settembre 2021) Laschierata da Stefano Pioli in occasione diè la piùregistrata fino ad ora in questa Serie A

Advertising

acmilan : ? Three wins from three at home: read our write-up of #MilanVenezia ?? - AntoVitiello : #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza tropp… - OptaPaolo : 24&166 - L'11 iniziale del Milan contro il Venezia è il più giovane schierato da una squadra in una partita di ques… - bernabeieliseo : RT @Wazza_CN: È assolutamente pazzesco, incredibile, strabiliante e assurdo che Perisic vada a vedere Milan - Venezia? Sì, solo se hai 8 an… - RadioRossonera : ?? #JUVENTUSMILAN AI RAGGI X?? - IL RITORNO DI BENNACER #MilanVenezia è stata decisa da #Theo, #Brahim e… -