Mediobanca | CdA approva bilancio 2020 2021 e convoca assemblea

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di Mediobanca ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2021, che rispecchiano quanto già comunicato lo scorso 29 luglio: risultato consolidato netto di 807,6 milioni di euro (600,4 milioni di euro nell'esercizio 2019-20) e di € 578,4 milioni di euro per la capogruppo (39,4 milioni di euro nell'esercizio 2019-20). All'assemblea degli azionisti del 28 ottobre verrà proposta l'assegnazione di un dividendo lordo unitario di 0,66 euro per azione, che verrà messo in pagamento dal 24 novembre con record date 23 novembre e data stacco 22 novembre. L'assemblea sarà chiamata ad approvare in sede ordinaria su: approvazione del bilancio al 30 giugno

