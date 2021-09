Mattarella ai medagliati di Tokyo “Avete onorato il tricolore”

(Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Grazie a tutti voi per avere reso onore alla bandiera durante tutti i Giochi, olimpici e Paralimpici. Siete stati bravissimi, 109 medaglie, mai così tante.raggiunto traguardi sportivi di altissimo prestigio eemozionato gli italiani”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale (foto Bizzi/CIP) la squadra italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di2020. Gli Alfieri della squadra olimpica, Elia Viviani e Jessica Rossi, e gli Alfieri della squadra paralimpica, Beatrice Vio e Federico Morlacchi, hanno restituito le bandiere nazionali con le firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica. La staffetta azzurra 4×100 composta da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu ha consegnato al ...

... è tutto loro': così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha reso omaggio agli azzurri medagliati a Tokyo 2020 parlando al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di ...Gli atleti olimpici e paralimpici azzurri medagliati ai Giochi di Tokyo 2020 dopo la riconsegna del tricolore in Quirinale al Presidente della Repubblica Mattarella sono arrivati a Palazzo Chigi (dove ci sarà anche una light dinner con gli ...