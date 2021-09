Lo spazio tra la percezione comune e la percezione di sé (Di giovedì 23 settembre 2021) “Penso a una notte sul lago. L’acqua era verde di fogna, affondavo i piedi nel fango, tutto era palude; e nuotavo dovevo salvare mio marito, i suoi occhi trasparenti, le braccia non riuscivano a nuotare, l’acqua era densa. Ero addolorata: mio marito sarebbe morto, un giorno o l’altro, come tutti, e allora nuotavo con meno forza, tutto era vano, salvare qualcuno, a che scopo?, per poi andare comunque incontro all’inevitabile, avventurarmi al centro del lago, nella notte buia, e i rumori della natura, perché, perché andare avanti, perché andare avanti sempre? Era mai accaduto?” È forse da quest’ultima domanda che si può partire per scrivere del nuovo libro di Andrea Gentile, Tramontare, pubblicato per Minimum Fax, perché è esattamente in questo spazio tra ciò che è accaduto e ciò che non lo è, che si crea un meccanismo interpretativo nel quale cresce la letteratura. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) “Penso a una notte sul lago. L’acqua era verde di fogna, affondavo i piedi nel fango, tutto era palude; e nuotavo dovevo salvare mio marito, i suoi occhi trasparenti, le braccia non riuscivano a nuotare, l’acqua era densa. Ero addolorata: mio marito sarebbe morto, un giorno o l’altro, come tutti, e allora nuotavo con meno forza, tutto era vano, salvare qualcuno, a che scopo?, per poi andare comunque incontro all’inevitabile, avventurarmi al centro del lago, nella notte buia, e i rumori della natura, perché, perché andare avanti, perché andare avanti sempre? Era mai accaduto?” È forse da quest’ultima domanda che si può partire per scrivere del nuovo libro di Andrea Gentile, Tramontare, pubblicato per Minimum Fax, perché è esattamente in questotra ciò che è accaduto e ciò che non lo è, che si crea un meccanismo interpretativo nel quale cresce la letteratura. ...

Advertising

marattin : Fummo tra i pochi ad appoggiare questa misura (che, quando la fece @matteorenzi, per tanti era “un regalo alle impr… - _Nico_Piro_ : La crisi economica che sta per abbattersi sul Paese. Se arriva, toglierà consenso ai taleb (e sarà inutile esporre… - Ducabiancon : RT @marattin: Fummo tra i pochi ad appoggiare questa misura (che, quando la fece @matteorenzi, per tanti era “un regalo alle imprese”) perc… - HuffPostItalia : Lo spazio tra la percezione comune e la percezione di sé - Thexfac71095419 : @mauri_955 Il problema è quello che ha lasciato andare. Siamo sicuri che Fagioli non trovava spazio tra questi relitti? -