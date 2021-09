"La Fiat 500 Red è l'auto che unisce rispetto per l'ambiente ed etica" (Di giovedì 23 settembre 2021) Olivier Francois, amministratore delegato dei marchi Fiat e Abarth, del gruppo Stellantis , presenta la (500) Red sul rinnovato tetto del Lingotto di Torino trasformato in giardino grazie alle 40 mila ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Olivier Francois, amministratore delegato dei marchie Abarth, del gruppo Stellantis , presenta la (500) Red sul rinnovato tetto del Lingotto di Torino trasformato in giardino grazie alle 40 mila ...

Advertising

SPHONSOHR : RT @lapoelkann_: Complimenti a Ginevra e Olivier Francois per aver realizzato sul tetto del lingotto il giardino pensile più alto d'Europa… - infoiteconomia : Fiat 500 Red elettrica, il lancio al Lingotto con Bono Vox. La svolta solidale di Stellantis - infoiteconomia : Fiat 500 RED: la serie speciale presentata nella nuova Casa 500 - gianfra44353032 : RT @lapoelkann_: Complimenti a Ginevra e Olivier Francois per aver realizzato sul tetto del lingotto il giardino pensile più alto d'Europa… - RoccoChiarenza : RT @lapoelkann_: Complimenti a Ginevra e Olivier Francois per aver realizzato sul tetto del lingotto il giardino pensile più alto d'Europa… -