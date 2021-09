Inter | una serie di vittorie storiche | buona partenza per Inzaghi

Leggi su footdata

(Di giovedì 23 settembre 2021) A segno 24 partite consecutive (tra la stagione in corso e quella passata) come fu per l’di Giulio Cappelli nel 1949-1950. I nerazzurri si godono il momento. Come riportato da sport.sky.it “Da gennaio ad oggi i campioni d’Italia hanno disputato 24 partite inA vincendole tutte. Nei top 5 campionati i nerazzurri sono dietro solo al Bayern Monaco con 20 gol. A quota 18 c’è anche il Paris Saint-Germain dei fenomeni Messi, Mbappé e Neymar (ma con una partita in più). Simonesorride, però, anche per la distribuzione delle reti tra i calciatori della rosa”.