Inter, Inzaghi ha trovato il sostituto ideale di Brozovic: è Barella (Di giovedì 23 settembre 2021) Inzaghi sceglie il suo vice-Brozovic Il calciomercato estivo nonostante l’abbondanza di soldi arrivati, non ha portato in dote ad Inzaghi il vice-Brozovic. Secondo Tuttosport, l’allenatore nerazzurro avrebbe trovato una soluzione Interna e individuando in Nicolò Barella il sostituto ideale del numero 77. “Un sostituto anche per l’insostituibile. È quello che Simone Inzaghi sta cercando per far rifiatare ogni tanto Marcelo Brozovic, autentico indispensabile dell’Inter negli ultimi anni. Regista imprescindibile per Luciano Spalletti, Antonio Conte e ora per Inzaghi”. Barella Brozovic“Ma l’ex allenatore della ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021)sceglie il suo vice-Il calciomercato estivo nonostante l’abbondanza di soldi arrivati, non ha portato in dote adil vice-. Secondo Tuttosport, l’allenatore nerazzurro avrebbeuna soluzionena e individuando in Nicolòildel numero 77. “Unanche per l’insostituibile. È quello che Simonesta cercando per far rifiatare ogni tanto Marcelo, autentico indispensabile dell’negli ultimi anni. Regista imprescindibile per Luciano Spalletti, Antonio Conte e ora per”.“Ma l’ex allenatore della ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE #FiorentinaInter: ecco gli 1??1?? titolari scelti da Simone Inzaghi ?? #FORZAINTER ???? Powered by… - Inter : ??? | MISTER 'Vittoria importante, non era facile' ??? L'analisi di Inzaghi nel post partita di #FiorentinaInter ?? - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #FiorentinaInter ?? Dallo studio @EvaGini, @FSIANI87 e… - InterClubIndia : RT @MSeideus: L'#Inter è una vera #cooperativa del gol! 11 #marcatori diversi in sole 5 #giornate di #campionato! In questo mio editoriale… - InterClubIndia : RT @MSeideus: Sono sempre stato critico con #Perisic Ma è innegabile la sua abnegazione nel ruolo in questo periodo e nella scorsa stagione… -