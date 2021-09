In farmacia chiede 'la mascherina 1522': così una 17enne ha fatto arrestare l'uomo che abusava... (Di giovedì 23 settembre 2021) La mascherina salva la vita . Non stiamo parlando solo della prevenzione dal contagio da Covid - 19, ma anche di violenza sulle donne. ' Vorrei una mascherina 1522...'. così, ad Oristano, una ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Lasalva la vita . Non stiamo parlando solo della prevenzione dal contagio da Covid - 19, ma anche di violenza sulle donne. ' Vorrei una...'., ad Oristano, una ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Oristano, 17enne vittima di abusi chiede aiuto con il codice 1522 in farmacia #oristano - giusmo1 : Oristano, 17enne vittima di abusi chiede aiuto con codice 1522 in farmacia - Livia_DiGioia : RT @CalaminiciM: Ad Oristano una 17enne si reca in farmacia e chiede la mascherina 1522. La farmacista comprende il messaggio in codice e… - MartinoFiorenzo : RT @CalaminiciM: Ad Oristano una 17enne si reca in farmacia e chiede la mascherina 1522. La farmacista comprende il messaggio in codice e… - DIRETTORINA : RT @CalaminiciM: Ad Oristano una 17enne si reca in farmacia e chiede la mascherina 1522. La farmacista comprende il messaggio in codice e… -