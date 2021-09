In 3 mesi, danni raddoppiati: 7,7 mln di auto in meno. In fumo 210 mld di ricavi (Di giovedì 23 settembre 2021) È molto peggio di quel che si potesse pensare. Anzi, è due volte peggio. Nell'anno in corso, la mancanza globale di semiconduttori era stata stimata in circa 110 miliardi di dollari di perdite. Ma quello che prima poteva sembrare un incubo, ora sarebbe un buon risultato. Infatti, le ultime stime della società di consulenza AlixPartners, riprese dalla Cnbc, hanno rivelato che la crisi di chip costerà all'industria dell'auto ben 210 miliardi di dollari in ricavi, praticamente il doppio di quello previsto solo un paio di mesi fa. ben 210 miliardi di dollari di ricavi 7,7 milioni di unità di produzione andranno perse nel 2021, 3,9 milioni delle previsioni di maggio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 settembre 2021) È molto peggio di quel che si potesse pensare. Anzi, è due volte peggio. Nell'anno in corso, la mancanza globale di semiconduttori era stata stimata in circa 110 miliardi di dollari di perdite. Ma quello che prima poteva sembrare un incubo, ora sarebbe un buon risultato. Infatti, le ultime stime della società di consulenza AlixPartners, riprese dalla Cnbc, hanno rivelato che la crisi di chip costerà all'industria dell'ben 210 miliardi di dollari in, praticamente il doppio di quello previsto solo un paio difa. ben 210 miliardi di dollari di7,7 milioni di unità di produzione andranno perse nel 2021, 3,9 milioni delle previsioni di maggio. Segui su affaritaliani.it

