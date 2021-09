I casi in Australia: tutti vaccinati? (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci avete segnalato un post apparso il 21 settembre su alcuni profili di tenti social contrari alla vaccinazione anti Covid. Il post riprende un video di “Buffonate di stato”, altro canale di disinformazione, che parla di contagi in Australia. Il testo del post che sta circolando ora: DATI COVID NEW SOUTH WALES, Australia:tutti I RICOVERATI ECCETTO UNO SONO vaccinati. Ecco i dati Covid19 in diretta tv nello Stato Sud-Irientale dell’Australia. PERSONE OSPEDALIZZATE:141 – 60 di età inferiore ai 55 anni – 28 di età inferiore ai 35 anni PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA:43(di cui 18 intubati) – 1 teenager – 7 di anni 20 – 3 di anni 30 – 14 di anni 50 – 12 di anni tra 60 e 70. Si, tutti ECCETTO UNO SONO vaccinati E UNO HA RICEVUTO SOLO 1 DOSE. Aggrappatevi pure sugli ... Leggi su butac (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci avete segnalato un post apparso il 21 settembre su alcuni profili di tenti social contrari alla vaccinazione anti Covid. Il post riprende un video di “Buffonate di stato”, altro canale di disinformazione, che parla di contagi in. Il testo del post che sta circolando ora: DATI COVID NEW SOUTH WALES,I RICOVERATI ECCETTO UNO SONO. Ecco i dati Covid19 in diretta tv nello Stato Sud-Irientale dell’. PERSONE OSPEDALIZZATE:141 – 60 di età inferiore ai 55 anni – 28 di età inferiore ai 35 anni PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA:43(di cui 18 intubati) – 1 teenager – 7 di anni 20 – 3 di anni 30 – 14 di anni 50 – 12 di anni tra 60 e 70. Si,ECCETTO UNO SONOE UNO HA RICEVUTO SOLO 1 DOSE. Aggrappatevi pure sugli ...

