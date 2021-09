Green pass, Draghi: “È strumento di libertà e sicurezza per difendere cittadini, e tenere aperte scuole e attività economiche” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il Green pass è uno strumento di libertà e sicurezza, per difendere i cittadini e i lavoratori e tenere aperte le scuole e le attività economiche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento all‘Assemblea di Confindustria a Roma. Draghi ha poi ringraziato Confindustria “che ha da subito lavorato insieme al governo e ai sindacati per trovare un accordo sull’estensione del Green pass” ai luoghi di lavoro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Ilè unodi, pere i lavoratori elee le”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso del suo intervento all‘Assemblea di Confindustria a Roma.ha poi ringraziato Confindustria “che ha da subito lavorato insieme al governo e ai sindacati per trovare un accordo sull’estensione del” ai luoghi di lavoro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

