Grande Fratello Vip 6, il Moige lancia un duro appello agli sponsor (Di giovedì 23 settembre 2021) Il comportamento di Amedeo Goria nei confronti di Ainette Stephens al Grande Fratello Vip 6 continua ancora a far discutere e questa volta ad intervenire è il Moige. Se in un primo momento sembrava fosse solo una sorta di complice scherzo fra i due concorrenti, poi Ainette Stephens ha dovuto mettere le cose in chiaro e prendere le distanze dal gieffino. Nella puntata scorsa, inoltre, anche le opinioniste hanno detto la loro sulla questione rivolgendosi direttamente ad Amedeo Goria, il quale non l'ha presa bene e ha chiesto di parlare con il suo agente. Come dicevamo, però, anche il Moige è voluto intervenire sulla questione lanciando un chiaro appello agli sponsor del Grande Fratello Vip ...

