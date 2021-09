Graffiti su scogli Costa Smeralda | denuncia Comune Arzachena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Graffiti scogli

Agenzia ANSA

"La scogliera della spiaggia di Tremonti, a Baja Sardinia, è stata deturpata dai vandali". Lo denuncia il Comune di Arzachena fornendo anche le prove del fatto, immortalata in alcune foto. "L'..."La scogliera della spiaggia di Tremonti, a Baja Sardinia, è stata deturpata dai vandali". Lo denuncia il Comune di Arzachena fornendo anche le prove del fatto, immortalata in alcune foto. "L'..."La scogliera della spiaggia di Tremonti, a Baja Sardinia, è stata deturpata dai vandali". Lo denuncia il Comune di Arzachena fornendo anche le prove del fatto, immortalata in alcune foto. (ANSA) ...