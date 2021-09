Giustizia, approvata in Senato la riforma del processo penale (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – E’ arrivata l’approvazione definitiva del Senato al disegno di legge di delega al governo per la riforma del processo penale, dopo i due voti di fiducia di ieri. A favore 177 Senatori, i no sono stati 24. La riforma interviene su molti aspetti del processo, con l’obiettivo di ridurre del 25% la durata media dei processi e assicurare l’efficienza, condizioni per l’accesso ai fondi del Recovery. Si tratta, per gran parte, di una legge delega, che il governo dovrà attuare con uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore. Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – E’ arrivata l’approvazione definitiva delal disegno di legge di delega al governo per ladel, dopo i due voti di fiducia di ieri. A favore 177ri, i no sono stati 24. Lainterviene su molti aspetti del, con l’obiettivo di ridurre del 25% la durata media dei processi e assicurare l’efficienza, condizioni per l’accesso ai fondi del Recovery. Si tratta, per gran parte, di una legge delega, che il governo dovrà attuare con uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore.

