Giorgetti non parlerà agli industriali, atteso l’intervento di Draghi (Di giovedì 23 settembre 2021) L’assemblea pubblica di Confindustria oggi partirà con un cortometraggio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, “Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”, sul ruolo dell’industria come attore sociale nei grandi momenti di difficoltà del Paese. Dopodiché, nella sede del Palazzo dello Sport a Roma, prenderà la parola il presidente Carlo Bonomi. E a seguire il presidente del Consiglio Mario Draghi. Non parlerà invece, come da consuetudine, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che sarà presente in platea ma che ha scelto di non intervenire per rispetto e stima nei confronti del premier – scrive Il Sole 24 Ore. Un gesto di cortesia istituzionale. Ma che rappresenta anche un messaggio per dire che il ministro la pensa allo stesso modo sui temi che riguardano le imprese. A partire da quella riforma ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) L’assemblea pubblica di Confindustria oggi partirà con un cortometraggio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, “Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”, sul ruolo dell’industria come attore sociale nei grandi momenti di difficoltà del Paese. Dopodiché, nella sede del Palazzo dello Sport a Roma, prenderà la parola il presidente Carlo Bonomi. E a seguire il presidente del Consiglio Mario. Noninvece, come da consuetudine, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, che sarà presente in platea ma che ha scelto di non intervenire per rispetto e stima nei confronti del premier – scrive Il Sole 24 Ore. Un gesto di cortesia istituzionale. Ma che rappresenta anche un messaggio per dire che il ministro la pensa allo stesso modo sui temi che riguardano le imprese. A partire da quella riforma ...

Advertising

pfmajorino : Mi porto avanti che poi mi diventate tutti giorgettiani. Per me Giorgetti e c. sono AGGHIACCIANTI comunque e totalm… - Antonio_io968 : RT @ilruttosovrano: Giorgetti descritto come se fosse Churchill solo perché non rutta a tavola come l'altro. - gemini9500 : RT @ilruttosovrano: Giorgetti descritto come se fosse Churchill solo perché non rutta a tavola come l'altro. - ClaudiaBriosch7 : RT @ilruttosovrano: Giorgetti descritto come se fosse Churchill solo perché non rutta a tavola come l'altro. - PaoloSartori4 : RT @ilruttosovrano: Giorgetti descritto come se fosse Churchill solo perché non rutta a tavola come l'altro. -